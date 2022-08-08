الغليكوليك يسبب إصابات مؤلمة في فروة الـرأس

المصدر: (دبي - البيان)

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حذرت خبيرة شعر من أن حيلة التخلص من قشرة الرأس التي انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تتسبب في إصابة مؤلمة، وفق «ذي صن» البريطانية.

وقشرة الرأس ليست ضارة في حد ذاتها، لكنها مزعجة وتسبب بعض الإحراج، فضلاً عن أنها قد تعكس في بعض الأحيان وجود حالة جلدية كامنة وراءها، والتي يجب معالجتها.

ويزعم مقطع فيديو حصد 4.6 ملايين مشاهدة أن حمض الغليكوليك يمكن أن يكون «الإكسير السري» لعلاج قشرة الرأس.

وتدعي منشئة المحتوى، على «تيك توك»، أن حمض الغليكوليك يقشر فروة الرأس ويزيل الجلد الميت ويذيب الزيت الزائد.

وقالت نيكول بيتي، خبيرة العناية بالشعر، إن حمض الغليكوليك يمكن استخدامه فقط من قبل المتخصصين في بيئة سريرية لعلاج مشاكل الجلد الشديدة لأنه يمكن أن يتسبب بحروق كيميائية مؤلمة».