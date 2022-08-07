سيدة تضع مولودها على متن رحلة طيران ناس

المصدر: البيان

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تعامل طاقم إحدى طائرات طيران ناس السعودي مع حالة طارئة، حيث شهدت الرحلة رقم XY565 المتجهة من جدة إلى القاهرة اليوم "الأحد" حالة ولادة على متنها،وضعت الأم طفلها بسلامة.

وبينما كانت الطائرة في الجو وقبل الوصول إلى القاهرة داهمت آلام المخاض المسافرة الأم التي تحمل الجنسية المصرية والبالغة من العمر 26 عاماً، ليتولى طاقم الطائرة عمل الاسعافات الأولية مع طلب استدعاء طبيب كان على متن الرحلة وقد جرت الولادة بشكل طبيعي وكانت حالة الأم وطفلها بصحة جيدة ومستقرة، بحسب صجيفة "سبق" السعودية.

وعند الوصول بمطار القاهرة الدولي باشرت فرق الإسعافات حالة الأم وطفلها حيث تم نقلهم إلى المستشفى والتي تبين أن حالتهم بصحة جيدة.