شاهد فيديو يحبس الأنفاس.. طبيبة تنقذ طفلاً على الشاطئ بعد توقف قلبه

المصدر: البيان

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نجحت طبيبة باكستانية في إنقاذ طفل تعرض للغرق عن طريق الإنعاش القلبي.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو من بحيرة "نالتار" السياحية في باكستان لطبيبة تقضي إجازتها قرب البحيرة فشاهدت مراهقا غرق في الماء، سحبوه وبدأت مباشرة بالإسعافات الطبية الأولية ووجّهت أحدهم بالنفخ في فمه فيما تقوم هي بالضغط على قلبه حتى عاد له النبض ودبّت فيه الحياة .

ما الذي يجب فعله عند رؤية الغريق؟

-طلب النجدة من المتواجدين في المكان.

-التأكد من أن المحيط آمن للمنقذ.

-انتشال الغريق من الماء فورًا إذا كان قريب، وإذا كان بعيد لا يجب السباحة إليه إلا إذا كان المنقذ سباحًا ماهرًا.



إجراءات إسعافية:

وضع الغريق على أرض مستوية مستلقيًا على ظهره، ويجب الحذر عند التعامل معه فقد يكون فاقدًا وعيه بسبب ارتطام رأسه بشيء.

-مناداة الغريق وهز كتفيه للتأكد من استجابته.

-إذا لم يستجب الغريق للنداء فيجب التحقق من تنفسه.

-إرسال شخص للاتصال بالإسعاف.

-إذا كان الغريق يتنفس: وضعه في وضع الإفاقة وتدفئته بالملابس أو البطانية وتغيير ثيابه المبللة وانتظار سيارة الإسعاف.



إذا لم يكن يتنفس:

1- رفع رأس الغريق عن طريق وضع يد على جبينه ويد أسفل ذقنه ورفعه بحذر، وذلك لفتح مجرى التنفس.

2- تحسس مكان الحنجرة (تفاحة آدم) في الرقبة باستخدام إصبعين، وذلك للتحقق من وجود النبض.

3- البدء بإجراء التنفس الصناعي بالنفخ في فم المصاب 5 مرات ببطء (لمدة ثانية ونصف إلى ثانيتين) مع مراقبة ارتفاع صدره بعد النفخ والانتظار حتى يهبط صدره بين النفخات.

4- القيام بعملية الإنعاش القلبي الرئوي (30 ضغطة).

5- إعادة التنفس الصناعي بالنفخ مرتين فقط، ثم القيام بالإنعاش القلبي الرئوي مرة أخرى وهكذا إلى أن يستيقظ الغريق أو وصول سيارة الإسعاف.

6- إذا استعاد الغريق تنفسه قبل وصول سيارة الإسعاف فيجب تدفئته بالملابس أو البطانية وتغيير ثيابه المبللة.

7- مراقبة الغريق والتحقق من نبضه وتنفسه إلى أن يصل الإسعاف.