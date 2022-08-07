وفاة والد المطربة المصرية بوسي

المصدر: البيان

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توفي صباح اليوم الحاج محمد شعبان والد المطربة المصرية الشعبية بوسي وكان من المقرر أن يجرى عملية جراحية يوم الأربعاء المقبل.



وأكد جيرانه وفق "اليوم السابع"، أنه توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم إثر أمراض الشيخوخة التي كان يعاني منها، وتم الدفن بمقابر الأسرة في الساعة الثامنة من صباح اليوم.



وكان والد الفنانة بوسي أكد أن بوسي وزوجها كانا على تواصل معه في الفترة الأخيرة، وفي عيد الأضحى، أرسلت مبلغا ماليا وخروفا أضحية، ذلك بوادر الصلح بينهما، لإنهاء أزمتهما الأخيرة.



ويذكر أن أزمة الفنانة ووالدها ظهرت عقب انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مريضًا يعاني من امراض الشيخوخة ويعيش في شقة مهملة وتداولت وسائل الإعلام الأزمة بينهما.