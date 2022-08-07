صاعقة تقتل ثلاثة أشخاص قرب البيت الأبيض

المصدر: وكالات

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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بعد صاعقة، مساء الخميس، في حديقة لافاييت، قرب البيت الأبيض، حسبما ذكرت شرطة العاصمة واشنطن، الجمعة.

وكان مسؤولون في واشنطن أعلنوا أن أربعة أشخاص في حالة حرجة بعدما جرحوا في صاعقة بالقرب من البيت الأبيض الخميس.

وضربت الصاعقة حديقة صغيرة على الجانب الآخر من شارع البيت الأبيض، مما أدى إلى إصابة رجلين وامرأتين، بينهم زوج وزوجة من ولاية ويسكونسن، "بجروح خطيرة تهدد حياتهم"، حسب بيان صدر عن إدارة الإطفاء والطوارئ في واشنطن، وفق ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

ونقل جميع الضحايا إلى مستشفيات محلية، قبل أن تعلن شرطة العاصمة وفاة ثلاثة منهم.

وكانت عاصفة رعدية شديدة ضربت العاصمة الأمريكية مساء الخميس.