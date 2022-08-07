قصة حزينة لـ 4 طلاب مصريين توفوا قبل نتيجة الثانوية العامة

المصدر: البيان

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توفي 4 طلاب مصريين في حادث مروري مروع قبل أيام من إعلان نتيجة الثانوية العامة.

واختفت الزغاريد وانتشرت الأدعية بالرحمة في مدينة مسير في محافظة كفر الشيخ بمصر والقرى الأخرى المجاورة مسقط رأس الطلاب الأربعة إذ رفضت أسر وعائلات في تلك الأماكن الاحتفال بنجاح أبنائهم في الثانوية العامة حزنًا على وفاة الطلاب الأربعة.

وشهدت المدينة مبادرة إنسانية من أولياء الأمور بعدم المبالغة في الفرحة بعد نجاح أبنائهم في الثانوية العامة فاكتفوا فقط بتلقي التهاني، بل هناك طلاب آخرون أطلقوا العديد من التدوينات الخاصة بالمباركة لزملائهم الطلاب الأربعة المتوفين في الحادث.

ولايزال الحزن يسيطر على مدينة مسير، والقرى المجاورة لها، بسبب فقدان الطلاب الأربعة خاصة أن أحد الطلاب المتوفين يقيم في المدينة، وزملاءه الثلاثة يقيمون في القرى المجاورة.

وبحسب موقع مصراوي فقد نجح الطلاب الأربعة في امتحانات الثانوية العامة ، حيث حصل الطالب الراحل "عبدالرحمن"، 18 عامًا، يقيم بمدينة مسير على مجموع 80% في الشعبة الأدبية، وزميله الآخر "أحمد"، 18 عامًا، حصل على 91.71%.

وكان الطريق الدولي الساحلي في محافظة كفر الشيخ، شهد منذ حوالي 15 يومًا وفاة الطلاب الأربعة بمدخل شاطئ النرجس في مدينة مصيف بلطيم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي بأخرى نصف نقل.

وتبين أن الطلاب المتوفين الأربعة هم "عبد الرحمن"، 18 عامًا، يقيم بمركز كفر الشيخ، و"زياد"، 18 عامًا، ويقيم بقرية دقلت، التابعة لمركز كفر الشيخ، و"عبدالرحمن"، 18 عامًا، بينما لحق بهم رابعهم متأثرًا بإصابته ويدعى "أحمد" 18 عامًا.