السعودية.. مكتب تحقيقات الطيران يكشف ملابسات سقوط الطائرة HZ-SAL بعسير

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف مكتب تحقيقات الطيران في السعودية ملابسات حادث سقوط الطائرة HZ-SAL التابعة لنادي الطيران بالحريضة في منطقة عسير.

وأوضح المكتب في بيان نشره على حسابه في "تويتر"، أن الحادث وقع "الجمعة" الماضية في تمام الساعة 15:38 حسب التوقيت العالمي بجانب مهبط الطائرات التابع لنادي الطيران بالحريضه قرابة 30 متراً داخل البحر.

وأشار البيان إلى أنه تم إنقاذ قائد الطائرة ومرافقه من قبل حرس الحدود وتم نقلهم إلى مستشفى عسير المركزي بمدينة أبها، كما تم إخراج الطائرة من البحر حيث تعرضت لأضرار جسيمة.

وأكد المكتب مباشرته على الفور إجراءات التحقيق للكشف عن ملابسات وظروف الحادث.