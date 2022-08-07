ولادة سلحفاة برأسين وذيلين (فيديو)

المصدر: البيان

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ولدت سلحفاة برأسين وذيلين،وبقلب واحد في إحدى المزارع الهولندية.

وأطلق اسم "سورته" "ومعناه الحظ باللغة البرتغالية" على السلحفاة التي ولدت برأسين وذيلين، ولكن بقوقعة واحدة، بحسب يورو نيوز.

السلحفاة لها أربعة قوائم أمامية، وجهازان تنفسيان ولكنها ولدت بقلب واحد ومعدة واحدة.

ورجّح أنتون فينيما، البيطري الذي كشف على السلحفاة التي ولدت في مزرعة شمال أمرسفورت، أن تعيش "حياة مديدة وصحية".

يذكر أن بلغ وزن السلحفاة "سورته" 34 غراماً عند الولادة ولكنه قد يبلغ 100 كيلوغرام، وقد تعيش 150 عاماً.