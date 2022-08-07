ألعاب إلكترونية تتحول إلى رياضات حقيقية بالجهد البدني

المصدر: (باريس ــ أ ف ب)

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تتيح تقنية الواقع الافتراضي تحرير الألعاب التنافسية الإلكترونية من وحدات التحكم، وتجعل اللاعبين يتنافسون ميدانياً بحركات بدنية فعلية تستلزمها النقلات الافتراضية في اللعبة، وفي مواقع أو «حلبات» حقيقية، وستقيم شركة «إيفا» (EVA) نحو مئة منها في فرنسا سنة 2024. ويكون اللاعبون موجودين حضورياً في هذه الملاعب، وهي عبارة عن حظائر رسمت على أرضيتها رموز استجابة سريعة (QR) ضخمة.

وقال جان ماريوت مؤسس شركة إيسبورتس فيرتشويل أريناز (إيفا): إن «قلة الجهد البدني» هي «أحد الأسباب التي تحول دون اعتبار ألعاب التنافس الإلكترونية رياضات حقيقية». وشرح ماهية التعليمات البسيطة التي تتيح التحكم باللعبة. فللركض (في اللعبة)، على اللاعب أن يركض فعلياً في الملعب، ولجلوس القرفصاء، يجب القيام بالحركة نفسها ميدانياً. ويشعر المشاركون الذين يرصد موقعهم بواسطة أجهزة استشعار على الخوذة والبندقية، وكأنهم داخل عالم اللعبة بالفعل، وغالباً ما يتعرقون.