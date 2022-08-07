أسد يتجول في شوارع الموصل العراقية (فيديو)

المصدر: البيان

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقطع فيديو يظهر من خلاله أسد يتجول في أحد شوارع مدينة الموصل وسط ذهول المارة.

بحسب وسائل اعلام عراقية،التقط بواسطة أحد الأشخاص الذي كان يستقل سيارة ويتابع باستغراب الأسد وهو على مقربة منه.

وكان الأسد يحاول الهرب من صاحبه الذي ظهر في المقطع وهو يلاحقه بعد أن أمسك رأسه وانهال عليه بالضرب.