السعودية ..إنقاذ شخصين احتجزا في سيل

المصدر: البيان

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أنقذ مدني المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية شخصين احتجزا في سيل بسد الواجب، وذلك حسبما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد دعت إلى توخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة وفق صحيفة الرياض.

وأهاب الدفاع المدني، بتوخّي الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.