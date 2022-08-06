فيديو.. كلب ينقذ مالكته من حادث مميت في اللحظات الأخيرة بطريقة بارعة

المصدر: البيان

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أنقذ كلب صاحبته من حادث مميت لا محالة بأن قام بجذبها بسرعة لتتفادى سيارة كادت تصدمها بسرعة كبيرة جداً.

وكان الكلب قد أدرك بحاسته قيام شاحنة مسرعة بالاتجاه نحوهما فسحب مالكته بعيدًا عن طريق وفق ذا صن.

واندفعت مالكة الكلب عندما سمعت سيارة تويوتا هيلوكس تسرع باتجاهما بسرعة 70 ميلاً في الساعة وهم يسيران على الرصيف، و "اصطدمت الشاحنة بجزيرة ثم اصطدمت بسيارة أخرى" .

كلب ينقذ مالكته من حادث مميت في اللحظات الأخيرة بطريقة بارعةhttps://t.co/B133wgomJa#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/1kEhF9Ri7n — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 6, 2022