نجم فضائي من النقانق.. حقيقة أم "نكتة" عالم فيزياء؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أثار عالم الفيزياء الفرنسي، إيتيان كلاين كلاين جدلاً واسع النطاق حول صورة نشرها قال إنها التقطت من تلسكوب فضائي جديد تابع لوكالة "ناسا"، لكنها في الواقع كانت قطعة نقانق.

ونشر كلاين تغريدة على "تويتر"، قال فيها إنها أحدث صورة مذهلة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي المتطور للنجم "بروكسيما سنتوري".

ولم يتفهم العديد من المستخدمين "نكتته" التي قال إنها تهدف ببساطة إلى تشجيع الناس على التساؤل وعدم القبول التلقائي لما يعرض عليهم.

وتظهر الصورة كأنها كرة حمراء كونية، مليئة بالعواصف الشمسية المتوهجة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعلق كلاين في التغريدة على الصورة قائلاً: "صورة بروكسيما سنتوري، أقرب نجم للشمس، يقع على بعد 4.2 سنة ضوئية منا".

وانطلت الحيلة على كثيرين على الرغم من تمكن بعض مستخدمي" تويتر" من إدراك أن الصورة التي نشرها الفيزيائي البارز، كانت في الواقع شريحة من النقانق الإسبانية.

واضطر كلاين للاعتذار، وكتب على "تويتر"، لمتابعيه البالغ عددهم 89200: "في ضوء بعض التعليقات، أجد نفسي مضطرا لتوضيح أن هذه التغريدة التي تظهر لقطة مزعومة لبروكسيما سنتوري كانت نوعا من التسلية".