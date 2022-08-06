تصوير مذهل لاصطدام نجمين على بعد 20 مليار سنة ضوئية

المصدر: وكالات

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نشر المرصد الوطني الأمريكي لعلم الفلك الراديوي مقطع فيديو يظهر تصادمًا بين نجمين، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ.

يظهر في الفيديو الضوء الصادر عن نجم نيوتروني يصطدم بنجم آخر على بعد حوالي 20 مليار سنة ضوئية.

واستخدم فريق البحث مجموعة متطورة للغاية من التلسكوبات الراديوية لاكتشاف واحدة من أكثر انفجارات أشعة غاما قصيرة المدى نشاطا، التي تم رصدها على الإطلاق.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن الضوء قطع حوالي 6 إلى 9 مليارات سنة ضوئية عبر الكون والتقطه مرصد أتاكاما لارج مليمتر / ما دون المليمتر Array (ALMA) في تشيلي.

وأكد العلماء أن هذا الوميض هو أحد أكثر انفجارات أشعة جاما قصيرة المدى نشاطًا التي تمت ملاحظتها على الإطلاق. ويمكن أن تساعد البيانات العلماء في معرفة المزيد عن هذه الأحداث المتطرفة، وتأثيرها على الفضاء المحيط بها.

وتعد انفجارات أشعة جاما أقوى الانفجارات المعروفة في الكون، حيث إنه في غضون 10 ثوانٍ فقط، يمكن أن تصدر طاقة أكثر من نجم بحجم شمسنا في 10 مليارات سنة. وتأتى أهمية مثل هذه الانفجارات منتشكيل العناصر الأثقل من الحديد وإخراجها في جميع أنحاء الفضاء.