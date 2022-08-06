على الطريق السريع.. شرطة تطارد بقرة

المصدر: البيان

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طاردت الشرطة الأمريكية بقرة على طريق سريع في ولاية ألاباما في موقف طريف أثار متابعي مواقف التواصل.

وتناقلت مرتادو مواقع التواصل ووسائل الإعلام مقطع الفيديو الطريف لمطاردة الشرطة الأمريكية لبقرة هاربة.

ويظهر الفيديو إحدى سيارات الشرطة الأمريكية وهي تطارد بقرة لاذت بالفرار على طريق سيارات سريع في ولاية ألاباما وفق موقع سبوتنك.