حادث غريب.. سقوط طفل من نافذة سيارة دون انتباه السائق

المصدر: البيان

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فيديو.. في حادث غريب سقط طفل من نافذة سيارة في إشارة مرور دون أن ينتبه السائق.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعاً مصوراً لسقوط طفل صغير من نافذة سيارة خلال توقفها على إشارة المرور، ومتابعة السيارة لحركتها دون أن يلتفت السائق لفقدان الطفل وفق سبوتنك.

وجرى تصوير المقطع من خلال كاميرات مراقبة في أحد شوارع الصين ويظهر لحظة سقوط الطفل عند توقف السيارة لتتابع المركبة حركتها تاركة الطفل في عرض الشارع، وبعدها يتوقف سائقو عدد من السيارات بجانب الموقع ليلتقطوا الطفل ويسارعوا به إلى إحدى المستفشيات القريبة.

حادث غريب.. سقوط طفل من نافذة سيارة دون انتباه السائقhttps://t.co/8Std7M1icw#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/OsGTKCpQ5k — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 5, 2022