ضحوا بأنفسهم.. وداع مهيب لـ5 أشخاص لقوا مصرعهم داخل بالوعة

المصدر: البيان

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شيع الآلاف من أهالي قرية البيشة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، 5 أشخاص لقوا مصرعهم داخل بالوعة صرف صحي بالمنوفية، في دلتا مصر، أثناء قيامهم بمحاولة 4 شباب إنقاذ خامس عقب سقوطه داخل بالوعة صرف صحي بقرية اللبيشة التابعة لدائرة مركز شرطة أشمون، أثناء سيره في القرية، واستغاث بالمارة وحاول الأربعة الآخرين إنقاذه تباعا، ولكنهم لقوا مصرعهم اختناقا باستنشاق غاز سام.

وشيع الآلاف الجنازة من المسجد الكبير بالقرية وسط حزن كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة في وداع مهيب.

واستقبل مركز شرطة أشمون بلاغاً من أهالي قرية اللبيشة التابعة لدائرة المركز بمصرع 5 شباب داخل بالوعة صرف صحي بالمنوفية، وعلى الفور تم التنسيق مع غرفة طوارئ الحماية المدنية، والتي دفعت بقوة من الغواصين التابعين لقسم الإنقاذ النهري لانتشال الجثامين والتنسيق مع الإسعاف لنقل الضحايا إلى المستشفى العام وفق اليوم السابع.

وانتقل إلى موقع الحادث عدد من القيادات الأمنية على رأسهم اللواء يوسف فخير مساعد مدير الأمن، والعميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة أشمون، ومتابعة لحظية من اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، للوقوف على جهود انتشال الجثامين ونقلها إلى مستشفى أشمون العام، وجرى إخطار جهات التحقيق لبدء التحقيقات في الواقعة ومعاينة موقع الحادث والجثامين تمهيدا لإصدار تصريح بالدفن.