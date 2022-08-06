رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في مصر

المصدر: البيان

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يمكن لطلاب الثانوية العامة 2022 في مصر الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم في مصر ثم يقوم طلاب الثانوية العامة بكتابة رقم جلوس الطالب، ثم الضغط على أيقونة عرض النتيجة تظهر نتيجة الطالب.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات وفق صحيفة «الوطن»، أن الدكتور طارق شوقي، سوف يعتمد نتيجة الثانوية العامة في مصر 2022، اليوم السبت، وسيجري نشرها إلكترونياً مساء اليوم، إذ جرى تجهيز قوائم الأوائل في الشعبة الأدبية والعلمي علوم والعلمي رياضة والمتفوقين والمكفوفين ومتحدي الإعاقة، بعد مراجعة النتيجة وتحديد الأوائل وفق المجموع الأعلى، ثم الأحرف الأبجدية في كل اسم، لذلك سيكون هناك طلاب حاصلون على نفس الدرجات لكن ترتيبهم مختلف لاختلاف الأحرف الأبجدية، مثل الأول، والأول مكرر، وهكذا.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عن طريق الدخول على الرابط الآتي (https://g12.emis.gov.eg).