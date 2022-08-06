خاطف كلاب ليدي غاغا في قبضة الشرطة

المصدر: لوس انجليس ــ أ ف ب

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أعلنت الشرطة الأمريكية أنها ألقت القبض على رجل يشتبه في إطلاقه النار على موظف لدى ليدي غاغا ليسرق كلاب النجمة، بعد أربعة أشهر على إطلاق سراحه نتيجة خطأ إداري.

وفي بيان نُشر الأربعاء الماضي، أعلن المحققون التابعون لشرطة لوس أنجليس ووحدة المارشال الأمريكية المسؤولة عن ملاحقة الفارين، أنّهم ألقوا القبض على جيمس هاورد جاكسون في لوس أنجليس.

وتمت تخلية الشاب البالغ 19 سنة في 6 أبريل نتيجة خطأ إداري، وعرضت وحدة المارشال ما يصل إلى خمسة آلاف دولار كمكافأة لمن يوفر لها أي معلومة قد تفضي إلى القبض على الشاب.

ويُشتبه في أن هاورد جاكسون هو أحد أعضاء العصابة الثلاثة المتهمين بعملية خطف كلاب ليدي غاغا بعد إطلاقهم النار على الموظف راين فيشر الذي كان يتنزه برفقة كلاب البلولدوغ الفرنسية.

وأظهرت لقطات صورتها كاميرات المراقبة رجلين ينزلان من إحدى السيارات قرب الموظف قبل إطلاق النار عليه وإصابته في صدره. ثم خطف الرجلان كلبين من الثلاثة هما كوجي وغوستاف وفرا تاركين راين فيشر ينزف على الأرض. أما الكلب الثالث «ميس إجا»، فهرب قبل أن يعود لاحقاً إلى فيشر.