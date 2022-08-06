قطة الطبيب تضاهي كلب الحراسة

المصدر: دبي ــ البيان

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القطط معروفة أنها تجلب الراحة للبعض، فهي طيبة المعشر ولطيفة السلوك، لكن هذا ليس كل شيء، على الأقل بالنسبة إلى قط جراح متقاعد في الولايات المتحدة.

وذكر فريد إيفريت (68 عاماً)، جراح الفم والوجه والفكين المتقاعد، أن قطته تمكنت من حمايته من سرقة وشيكة باستخدام السلاح، بحسب ما أوردت وكالة «أسوشيتد برس». ويعيش الرجل في بلدة بيلدن بولاية مسيسيبي، وترافقه في المنزل القطة «بانديت»، حسب «سكاي نيوز». إذ حاول شخصان اقتحام منزل الطبيب المتقاعد، حيث فعلت القطة كل ما في وسعها لتحذيره. وقال فريد: «أنت تسمع عن كلاب الحراسة، وهذه قطة حراسة». وأكد أن مواء القطة، وحركاتها الغريبة، نبهه لما يجري. إذ أدرك أن شيئاً ما يحدث، ونهض من سريره ورأى لصين، وكان أحدهما يحمل سلاحاً نارياً والآخر يحاول فتح الباب. وسرعان ما امتشق الطبيب المتقاعد سلاحه الناري، وحينها فر اللصان من المكان.