فيديو.. لحظات من الرعب.. صاعقة تقتل شخصين كانا يحتميان تحت شجرة

المصدر: البيان

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قتلت صاعقة شخصين في أمريكا وأصيب آخران إصابات بليغة ووضعهما الصحي حرج جدا بعد أن ضربت الصاعقة حديقة قريبة من البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن مساء الخميس.

وأكد متحدث باسم شرطة واشنطن العاصمة وفق قناة الحرة أن جيمس مولر (76 عاما) ودونا مولر (75 عاما) توفيا متأثرين بجروحهما في أعقاب الصاعقة التي ضربت حديقة "لافاييت"، مضيفا أنهما كانا يزوران العاصمة قادمين من ولاية ويسكونسن.

ولم تتضح بعد حالة المصابين الاثنين الآخرين، لكن بيان صدر عن إدارة الإطفاء والطوارئ في واشنطن مساء الخميس أفاد بأن الصاعقة تسببت بإصاباتهم "بجروح خطيرة تهدد حياتهم".

وقال مصدر في إنفاذ القانون إن الضحايا كانوا يحاولون الاحتماء من عاصفة رعدية شديدة ضربت العاصمة الأمريكية مساء الخميس، تحت شجرة.

ونشرت محطة فوكس 5 المحلية مقطعا مصورا مقتضب يظهر اللحظة الذي ضربت فيه الصاعقة المكان المقابل للبيت الأبيض.

وظهرت في صور نشرتها إدارة الإطفاء على وسائل التواصل الاجتماعي سيارات إسعاف وعربة إطفاء واحدة على الأقل بأضواء ساطعة تعمل في مكان الحادث. يقول العلماء إن تغير المناخ يزيد من احتمال حدوث صواعق في الولايات المتحدة، وذلك بعدما أدت صاعقة بالقرب من البيت الأبيض إلى مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بإصابات خطيرة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن الطقس الحار والرطوبة التي شهدتها العاصمة واشنطن يوم الخميس تؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء. وتجاوزت درجات الحرارة 34 درجة مئوية بما يزيد بثلاث درجات مئوية عن أعلى درجة حرارة عادية شهدتها البلاد في 30 عاما.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة الرطوبة في الغلاف الجوي وزيادة سرعة الرياح، وهما عاملان رئيسيان لتشكيل الجسيمات المشحونة، مما يؤدي إلى حدوث البرق.

وحذرت دراسة مهمة نُشرت عام 2014 في دورية ساينس من أن عدد صواعق البرق يمكن أن يزيد بنسبة 50 بالمئة خلال هذا القرن في الولايات المتحدة حيث أن كل درجة إضافية في درجات الحرارة تعني ارتفاع عدد صواعق البرق بنسبة 12 بالمئة.

وشهدت ألاسكا، التي ترتفع فيها درجات الحرارة بسرعة، زيادة بنسبة 17 بالمئة في نشاط البرق منذ فترة الثمانينيات التي كانت أكثر برودة. وفي ولاية كاليفورنيا، التي عادة ما يكون طقسها جاف، تسببت نحو 14 ألف صاعقة خلال أغسطس آب 2020 في اندلاع بعض أكبر حرائق الغابات في الولاية على الإطلاق.

وإلى جانب الولايات المتحدة، توجد أدلة على أن الصواعق تحدث أيضا في الهند والبرازيل.

لحظات من الرعب.. صاعقة تقتل شخصين كانا يحتميان تحت شجرةhttps://t.co/9NvLZWw9b8#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Z5MDp4z1wJ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 5, 2022