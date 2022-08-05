مصر.. مؤشرات نتائج الثانوية مبشرة والبنات يتفوقن على البنين

المصدر: البيان

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كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، أن نسب النجاح هذا العام في نتيجة الثانوية العامة 2022 مبشرة عن العام الماضي.

وأكد مصدر وزارة التربية والتعليم تفوق البنات على البنين في مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2022 بحسب موقع فيتو.

ويعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مصر خلال الساعات المقبلة الموعد النهائي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 رسميًّا.

وأكد مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم الانتهاء من رصد الدرجات وتجميعها، وجار تحديد الأوائل في الشعبتين العلمية والأدبية.

وتابع أنه بعد الانتهاء سوف يتم عرض نتيجة الثانوية العامة 2022 على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاعتمادها وتهنئة الأوائل، وأنه فور إعلانها سوف يتم إتاحتها على موقع وزارة التربية والتعليم.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2022 الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم ثم يقوم طلاب الثانوية العامة بكتابة رقم جلوس الطالب، ثم الضغط على أيقونة عرض النتيجة تظهر نتيجة الطالب.

