يستيقظ من نومه على خبر وفاته

المصدر: البيان

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تعرض شاب مصري يبلغ من العمر "27 عاماً"، في محافظة بورسعيد إلى حادثة غريبة، اليوم الجمعة، حيث استيقظ من نومه على خبر وفاته غريقاً في البحر.

وبحسب موقع "القاهرة 24" تلقت الأجهزة المعنية في محافظة بورسعيد، في 6 من صباح اليوم الجمعة، بلاغًا بغرق الشاب، وعلي الفور جري الدفع بسيارة اسعاف وفريق بحث جنائي والانقاذ النهري، وذلك لسرعة التعامل مع البلاغ.

وأكد أصدقاء الشاب في البلاغ، أنه كان يتناول كوبا من القهوة بصحبتهم على شاطئ غرب بورسعيد، بجانب المطار، وترك الملابس والحذاء، وأبلغهم أنه سينزل البحر، ولم يعد لهم مرة أخرى.

وبعد 7 ساعات من البلاغ؛ استيقظ الشاب إبراهيم الطناحي، علي خبر وفاته المنتشر على صفحات "فيسبوك"، ورأى المئات ينعونه ويقدمون التعازي لأسرته، كما علم بالجهود الكبيرة التي يتم بذلها للعثور على جثمانه بينما هو غارق في النوم، بعد أن ذهب إلى المنزل مع أحد الأشخاص.

وأجرى الشاب، اتصالاً بأقاربه وزملائه، وأبلغهم أنه بخير، وأنه كان نائماً بالمنزل ولم يتعرض للغرق؛ وذلك وسط حالة من الفرحة من زملائه وأقاربه وأهالي المحافظة.