صاعقة تضرب 4 أشخاص قرب البيت الأبيض في واشنطن

المصدر: أ ف ب

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أعلن مسؤولون في واشنطن أن أربعة أشخاص في حالة حرجة بعدما جرحوا في صاعقة بالقرب من البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية الخميس.

وضربت الصاعقة حديقة صغيرة على الجانب الآخر من شارع البيت الأبيض، مما أدى إلى إصابة رجلين وامرأتين "بجروح خطيرة تهدد حياتهم"، حسب بيان صدر عن إدارة الإطفاء والطوارئ في واشنطن.

ونقل جميع الضحايا إلى مستشفيات محلية.

وظهرت في صور نشرتها إدارة الإطفاء على وسائل التواصل الاجتماعي سيارات إسعاف وعربة إطفاء واحدة على الأقل بأضواء ساطعة تعمل في مكان الحادث.

وكانت عاصفة رعدية شديدة ضربت العاصمة الأمريكية مساء الخميس.