ظاهرة طبيعية فريدة في نهر تشيان تهانغ الصيني

المصدر: البيان

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شهد نهر تشيان تهانغ في شاوشينغ بمقاطعة تشجيانغ الصينية في 2 أغسطس الجاري منظرا فريدا لحركة المد والجزر.

وظهرت المياه مثل قشور الأسماك، مرتبة بدقة وتتقدم بشكل متواز. واستمرت هذه الظاهرة فوق سطح الماء لقرابة عشر دقائق فقط، بحسب "شينخوا".

يقع نهر تشيان تهانغ في مدينة شاوشينغ بمقاطعة تشجيانغ، ويصب في بحر الصين الشرقي.

ويعتبر شهرا أغسطس وسبتمبر أفضل موسم لمشاهدة حركة المد والجزر في نهر تشان تهانغ، حيث يأتي السياح لمشاهدة هذه المناظر الضخمة والفريدة.

وفي كل عام من اليوم السادس عشر إلى الثامن عشر من الشهر القمري الثامن، تكون الشمس والقمر والأرض في خط مستقيم تقريبًا، لذا فإن قوة المد والجزر على مياه البحر، تكون هي الأعظم في هذا اليوم، وتظهر الأمواج في مشهد أكثر روعة.