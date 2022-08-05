"معبد التنين" في بانكوك.. فضول معماري حقيقي

المصدر: البيان

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بناية وات سام فران، المعروفة أيضًا باسم "معبد التنين"، هو معبد بوذي يقع في Amphoe Sam Phran ، على بعد حوالي 40 كيلومترًا غرب العاصمة التايلندية بانكوك.

فضول معماري حقيقي.. المعبد بارتفاع 17 طابقًا (ارتفاع 80 مترًا)، محاط بتنين هيكله أجوف ويحتوي على سلالم، بحسب geo france.

يمكن للزوار الولوج إلى أجزاء منه واستكشاف أحشائه.