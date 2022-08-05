الصين تطلق قمراً صناعياً أرضياً لرصد الكربون في النظام البيئي

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أطلقت الصين بنجاح قمرا صناعيا أرضيا لمراقبة الكربون للنظام الإيكولوجي وقمرين صناعيين آخرين من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي بشمالي الصين أمس الخميس.

وتم إطلاق الأقمار الصناعية في الساعة 11:08 صباحاً (بتوقيت بكين) بواسطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارش -4B ودخلت المدار المخطط له بنجاح، وفق وكالة "شينخوا" الصينية.

ويستخدم القمر الصناعي لمراقبة الكربون بشكل أساسي لمراقبة الكربون في النظام البيئي الأرضي، ومسح ورصد البيئة والموارد الأرضية، ورصد وتقييم المشاريع البيئية الوطنية الرئيسية.

كما سيقدم الدعم التشغيلي وخدمات البحث في مجالات مثل حماية البيئة، والمسح ورسم الخرائط، والأرصاد الجوية، والزراعة، والحد من الكوارث.

ويمثل هذا الإطلاق المهمة رقم 430 للصواريخ الحاملة لسلسلة لونغ مارش.