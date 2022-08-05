كوريا الجنوبية تضع اللمسات النهائية استعداداً لإطلاق أول مركبة قمرية مدارية

المصدر: يونهاب

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أجرى معهد كوريا الجنوبية لأبحاث الفضاء (KARI)، الذي تديره الدولة، الاستعدادات النهائية في الولايات المتحدة أمس الخميس قبل الإطلاق المرتقب لأول مركبة مدارية قمرية كورية.

ومن المقرر إطلاق المركبة المدارية القمرية الكورية "دانوري" على صاروخ سبيس إكس فالكون 9 من محطة كيب كانافيرال الفضائية بفلوريدا، حوالي 8:08 صباح الجمعة. وقد تم نقل المركبة التي يبلغ وزنها 678 كيلوغراما إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي.

أفاد المعهد الكوري لأبحاث الفضاء ووزارة العلوم إنه تم تحميل المركبة في صاروخ فالكون 9، وقم تم نقل الصاروخ لمنصة الإطلاق ونصبه عموديا.

وصرحت السلطات بأن جميع الأنظمة المتعلقة بـ "دانوري" والصاروخ تعمل بشكل طبيعي، وتوقعت أن يكون الطقس جيدا في يوم الإطلاق. كان من المقرر أن يتم الإطلاق الأربعاء ولكن تم تأجيله لمدة يومين بسبب مشاكل تتعلق بصيانة الصاروخ.

وقال كيم ديه-كوان رئيس بعثة المركبة المدارية القمرية الكورية بالمعهد الكوري لأبحاث الفضاء، إنه تم حل المشكلة ويمكن أن تتم عملية الإطلاق وفقا لما خطط له. وأضاف أنه "لا توجد مشكلة على الإطلاق لأنه يتم استخدام الصاروخ بين 2 و8 أغسطس.

تعد "دانوري" أول مهمة فضائية لكوريا الجنوبية تتخطى مدار الأرض. وتتمثل مهمتها في قياس التضاريس والقوة المغناطيسية وأشعة جاما وغيرها من سمات سطح القمر باستخدام ستة أدوات على متنها خلال مهمتها التي ستستمر لمدة عام، والتي ستبدأ في أواخر ديسمبر بعد السفر إلى مدار القمر لمدة 4 أشهر ونصف. كما ستحدد مواقع الهبوط المحتملة للبعثات القمرية المستقبلية.

وقد شاركت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية "ناسا" في المهمة الكورية بعدما وقع المعهد الكوري اتفاقا رسميا للعمل معا في ديسمبر من عام 2016. وشاركت ناسا خبرتها في تصميم المهمات وستوفر الوصول إلى هوائيات شبكة ناسا لمراقبة الفضاء العميق حول العالم لتتبع المركبة الفضائية.

وقال جون غويدي، مدير اتفاقية ناسا المسؤول عن التعاون الثنائي في المشروع، إنه يتوقع أن تكون الرحلة إلى القمر ناجحة حيث تم التحضير لها منذ عدة سنوات.