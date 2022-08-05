حطام من «سبايس إكس» في حظيرة أسترالية

المصدر: سيدني - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت السلطات الأسترالية أمس، أن حطاماً فضائياً متفحماً عثر عليه أحد مربي الماشية داخل حظيرة أغنام يعود إلى إحدى بعثات شركات «سبايس إكس».

وعُثر الأسبوع الفائت على القطعة المعدنية التي يُعتقد أنها سقطت في 9 يوليو الماضي في دالغيتي، وهي قرية نائية في نيو ساوث ويلز تقع إلى جنوب غرب سيدني وعلى بعد نحو خمس ساعات منها بالسيارة.

وقال عالم الفيزياء الفلكية براد تاكر الذي زار الموقع بعدما اتصل به مزارعو المنطقة لوكالة فرانس برس إن «الأمر كان مثيراً وغريباً في آن واحد».

وأكد ناطق باسم وكالة الفضاء الأسترالية في بيان، أن مصدر هذه القطعة إحدى بعثات شركة «سبايس إكس» التي يملكها الملياردير إيلون ماسك.