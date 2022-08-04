4 حالات لحصول أفراد الأسرة على معاش الموظف في السعودية

المصدر: البيان

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية أنه يحق لأفراد عائلة المشترك الحصول على المعاش في 4 حالات. وفقا لصحيفة "مكة".

- إذا توفي المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام وتوفرت لديه مدة اشتراك لاتقل عن 120 شهراً أو 60 شهرا على الأقل مع إضافة المدة الاعتبارية 120 شهراً.

-إذا توفي صاحب معاش التقاعد/العجز/العائدة.

-إذا توفي المشترك نتيجة إصابة عمل أو توفي صاحب عائدة عجز كلي أو عجز مستديم.

- إذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام وتوافرت لديه مدة اشتراك لاتقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة.