تلسكوب يبعث صورة فريدة لـ«عجلة العربة»

المصدر: واشنطن - أ ف ب

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نشرت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، أول من أمس، صورة نادرة ومذهلة لمجرّة تبعد 500 مليون سنة ضوئية هي مجرّة عجلة العربة التي تظهر حلقاتها بوضوح لم يسبق له مثيل بفضل تلسكوب جيمس ويب الفضائي الجديد.

ويعتقد علماء الفلك أن مجرة عجلة العربة كانت في الأساس مجرة حلزونية، كمجرة درب التبانة التي تضم الأرض، لكنّ حدثاً كبيراً أعطاها شكلها، وهو الاصطدام بمجرة أخرى أصغر (لا تظهر في الصورة).

وأدى ذلك إلى تَشَكُّل حلقتين انطلاقاً من النقطة الرئيسة للاصطدام، على طريقة التموجات الدائرية التي يُحدثها إلقاء حصاة في الماء، ومن هنا أُطلِقت عليها هذه التسمية.

ولوحظ أن الحلقة الأولى الأكثر انتصافاً شديدة السطوع، في حين أن الثانية، أي الخارجية، آخذة في التوسع منذ 440 مليون سنة.

وسبق أن رُصِدت هذه المجرة بواسطة تلسكوب هابل الفضائي، لكن قدرات الأشعة تحت الحمراء لجيمس ويب كشفت عن تفاصيل جديدة لم تكن ظاهرة قبل اليوم.