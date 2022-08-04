فرنسي ينهي جولة عالمية دامت 3 سنوات بقارب شراعي

المصدر: تريبوردن - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصل البحّار الفرنسي يان كينيه، أول من أمس، إلى اليابسة في بريتاني غرب فرنسا، منهياً جولة على العالم دامت ثلاث سنوات على متن القارب «بالوشون»، الذي لا يتعدى طوله أربعة أمتار وتولى بنفسه تصميمه وتصنيعه بكلفة بلغت 4000 يورو.



ووصل القارب الصغير نحو الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي إلى تريبوردن وتحديداً إلى ميناء كوت دارمور شمال بريتاني، في ظل حرّ شديد كان يسود المنطقة.



ورداً على سؤال طُرح عليه أثناء وجوده على متن القارب الذي استغرق بناءه 400 ساعة وغير المجهز بمحرك أو بأي تقنية تتيح لركابه التواصل مع سكان اليابسة، قال كينيه المتحدر من بريتاني: «كانت هذه الرحلة حلماً لي منذ مدة طويلة واستطعت تحقيقه».



وعبّر كينيه عن «حزن بسيط» يشعر به بسبب انتهاء جولته العالمية، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن سعادته بلقاء أسرته مجدداً.



وانطلق الرجل الخمسيني في ربيع 2019 بجولة عبر فيها المحيط الأطلسي ثم الهادئ ليصل إلى جزر ماركيساس. وبعد وصوله إلى تاهيتي وكاليدونيا الجديدة، خطّط للتوقف في نيوزيلندا وأستراليا. لكنّ خطته تغيرت بسبب جائحة كورونا.