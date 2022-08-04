ثوران بركان قرب عاصمة أيسلندا

المصدر: كوبنهاجن - رويترز

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قال مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي، أمس، إن بركاناً ثار على جبل بالقرب من العاصمة ريكيافيك، وهي منطقة شهدت ثورة بركانية أيضاً العام الماضي. وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرتها قناة (آر.يو.في) الإخبارية المحلية تصاعد الحمم والدخان من صدع في الأرض. وتعد شبه جزيرة ريكينيس بقعة بركانية وزلزالية ساخنة جنوب غربي العاصمة ريكيافيك. ففي مارس من العام الماضي اندفعت الحمم البركانية اندفاعاً مذهلاً من صدع بطول 500 - 750 متراً. واستمر النشاط البركاني في المنطقة حتى سبتمبر.