بعمق 200 متر.. حفرة عملاقة ومخيفة تظهر فجأة

المصدر: البيان

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قررت السلطات في تشيلي فتح تحقيق في حفرة هائلة عملاقة ومخيفة ظهرت نهاية الأسبوع الماضي بالقرب من منجم للنحاس، ويبلغ قطرها حوالي 25 متراً وبعمق يقارب 200 متر، وقامت الوكالة التشيلية للجيولوجيا والتعدين بإرسال متخصصين للتحقيق في الحفرة، ولا تعلم السلطات التشيلية حتى الآن السبب وراء ظهور هذه الحفرة الغامضة.

قررت السلطات في تشيلي فتح تحقيق في حفرة هائلة عملاقة ومخيفة ظهرت نهاية الأسبوع الماضي بالقرب من منجم للنحاس، ويبلغ قطرها حوالي 25 متراً وبعمق يقارب 200 مترhttps://t.co/6oFDtocqvW#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/3lNva0cn9u — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 3, 2022