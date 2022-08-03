مصر: إعلان نتيجة الثانوية العامة أوائل الأسبوع المقبل ونسب النجاح مبشرة

المصدر: البيان

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أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم المصري، أنه سيتم إعلان نتيجة مرحلة الثانوية العامة أوائل الأسبوع المقبل طبقا للمواعيد التى تم تحديدها سابقا، مضيفا أن الوزارة لم تغير المواعيد التى تم الإعلان عنها منذ البداية، وأنه ليس هناك تأخير من الأساس، مطالبا أولياء الأمور بالاستماع بدقة لما تعلنه الوزارة. وأضاف أن امتحانات الثانوية العامة أداها 708 آلاف طالب بـ 10 ملايين بابل شيت يتم تدقيقهم قائلا «إننا نساعد الطلاب من خلال درجات الرأفة ونحتاج إلى وقت»، مشيرا إلى أن عمليات التصحيح شاقة ومعقدة.

وعلمت «الأهرام» أن النتيجة ستكون جاهزة بنهاية الأسبوع الحالى ، وأن هناك مواد لم يتم الانتهاء من تجميعها حتى الآن.

ووفق صحيفة الأهرام المصرية فإن نسب النجاح مبشرة .

كما أكدت أن استفادة الطلاب من تطبيق قواعد درجات الرأفة يكون على بعض كراسات الإجابة وليست جميعها، وأن درجات الرأفة تطبق على حالات بعينها هذه الحالات من شأنها تغيير حالة الطالب من دور ثان لناجح أو من راسب لدور ثان ولكن هذه الدرجات لا يحصل عليها الطالب الناجح من الدور الأول وإن كانت درجاته ومجموعه قليلا، وأن درجات الرأفة قد تسهم فى رفع النسبة العامة للنجاح، ويتم تطبيقها بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات على كراسات إجابة بعينها لجميع الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على درجات الرأفة.