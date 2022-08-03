صاعقة رعدية تقتل وتصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة

المصدر: البيان

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توفيت طفلتان وأصيب 4 أشخاص آخرون من أسرة واحدة، جراء حريق شب نتيجة صاعقة رعدية في أحد المنازل بمحافظة إب وسط اليمن.

وكشفت مصادر إعلامية يمنية، الثلاثاء، أن طفلتين توفيتا، وأصيب أربعة آخرون، إثر صاعقة رعدية، ونشوب حريق في أحد المنازل بمنطقة المقاطن في مديرية ريف بمحافظة إب.

وبحسب المصادر، فإن الحريق وقع في منزل مواطن يدعى أمين عبدالله الرعوي، وأدى لوفاة الطفلتين أميرة و تغريد، وإصابة 3 أطفال ووالدتهم، وتم نقلهم لتلقي العلاج في أحد مشافي المحافظة، ولا يزالون بحالة حرجة.

في السياق، توفي مواطن وزوجته إثر إصابتهما بصاعقة رعدية وقعت بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة في منطقة ذويب بمديرية حيدان بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

ويشهد اليمن أمطارا رعدية غزيرة منذ أيام، تسبب بعضها بسيول جارفة وفيضانات أدت إلى وفاة وفقدان العشرات، وألحقت السيول أضراراً بالغة بمنازل المواطنين ومخيمات النزوح والطرقات.