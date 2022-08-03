مأساة مروعة.. مصرع 17 شخصاً في حادث سير جنوب مصر

المصدر: وكالات

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لقي 17 شخصا حتفهم في حادث تصادم "مروع" على طريق الصعيد الصحراوي الغربي قرب مدينة جهينة التابعة لمحافظة سوهاج في جنوب مصر فجر اليوم الأربعاء.

وقال مصدران أمنيان إن الحادث أوقع أيضا خمسة مصابين.

وأضاف المصدران إن الحادث جاء نتيجة تصادم حافلة ركاب صغيرة وجها لوجه بسيارة نقل أثناء محاولة سائق الحافلة تخطي سيارة أمامه.

وذكر المصدران لرويترز أن الحافلة كانت قادمة من محافظة سوهاج متجهة إلى القاهرة وأن سيارة النقل كانت تسير في الاتجاه المعاكس لها. وأضافا أن المصابين نُقلوا إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

