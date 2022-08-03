قاض يوقف المحاكمة لإسعاف متهم سقط مغشياً عليه في الكويت

المصدر: البيان

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فوجئ قاضي في محكمة الجنايات بالكويت بسقوط أحد المتهمين مغشياً عليه داخل قفص الاتهام وسط ذهول من الحضور مما استدعى تدخل رجال الأمن لمحاولة إسعافه.

وأمر القاضي فورا بإيقاف جلسة المحاكمة ونزل من منصة العدالة إلى قفص المساجين ليطمئن بنفسه على وضع السجين الصحي.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية، لم يكتف القاضي بهذا القدر، بل نزل أيضاً إلى سرداب مبنى قصر العدل ليطمئن على حالة المتهم، واطمأن عليه لحين صعوده إلى باص السجناء، حيث نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولاقى الموقف الإنساني الذي اتخذه القاضي استشعاراً منه بأن ذلك من مسؤوليته وواجباته إعجاب وثناء الحاضرين.