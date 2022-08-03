غرق 3 أطفال وشاب في مستنقعات مائية بالسعودية

المصدر: البيان

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غرق 3 أطفال وشاب في مستنقعات مائية بمنطقة نجران في السعودية.

وقالت المديرية العامة العامة للدفاع المدني عبر حسابها في تويتر، إنها تلقت بلاغا عن غرق 3 أطفال بمحافظة ثار في منطقة نجران أمس الثلاثاء وتم إخراجهم وهم في حالة وفاة.

ووجه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بمتابعة تفاصيل ملابسات حادثتي الغرق، في محافظتي ثار وحبونا، وراح ضحيتهما في محافظة ثار ثلاثة أطفال أثناء ممارستهم السباحةَ في أحد المستنقعات المائية بهجرة الرحبة بالمحافظة، فيما كانت الحادثة الأخرى غرق شاب في مستنقع مياه في وادي عرقان بمحافظة حبونا.

وأعرب أمير منطقة نجران عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا في مصابهم الأليم.

كما أكد ضرورة الالتزام بتعليمات وتحذيرات الدفاع المدني المتعلقة بالحالة المطرية التي تشهدُها المنطقة.