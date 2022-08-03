الدفاع المدني السعودي يحذر من أمطار غزيرة

المصدر: البيان

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي إلى توخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم (الأربعاء) حتى يوم الأحد القادم.

وأوضحت المديرية أن مناطق عسير ونجران وجازان والباحة ومكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر مناطق الرياض والمنطقة الشرقية والقصيم والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية بأمطار متوسطة في مجملها.

وأهاب المتحدث الرسمي للمديرية العقيد محمد الحمادي، بتوخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.