السعودية: تأمين "كورونا" إلزامي لمعتمري الخارج ولايشترط فحص سلبي

المصدر: البيان

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أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه لايشترط للقادمين من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا.

وشددت الوزارة على اشتراط وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة يفيروس كورونا «كوفيد-19».

وأكدت أن مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي 90 يوماً، وللمعتمر الحرية في التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن السعودية، خلال فترة إقامته، ويمكن للمعتمر قبل القدوم تصميم برنامج العمرة والتقدم بطلب إصدار تأشيرات العمرة من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد، وذلك من خلال زيارة الرابط التالي https://maqam.gds.haj.gov.sa/Home/OTAs، كما يمكن التعرف على اشتراطات العمرة على حسب دولة القدوم من خلال زيارة موقع الوزارة على الرابط التالي https://haj.gov.sa/ar/InternalPages/Umrah.

يشار إلى أن أداء العمرة يتطلب إصدار التصريح من تطبيق «اعتمرنا» بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفايروس كورونا، في حين تم السماح لغير المحصّنين بالصلاة في الحرمين وإصدار التصاريح من تطبيق اعتمرنا لأداء العمرة، بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا.