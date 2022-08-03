رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة تزامناً مع بدء موسم العمرة

المصدر: البيان

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رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة, وذلك تزامناً مع بدء موسم العمرة. وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأكد الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون الحرمين أن هذا الإجراء جاء تسهيلاً على المعتمرين في أداء مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية آمنة ومطمئنة، خاصة مع الكثافة التي بدأ يشهدها الحرم المكي الشريف تزامنا مع موسم العمرة، مشيراً إلى أن الرئاسة تعمل مع جميع القطاعات العاملة في المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين وتسخير الخدمات لهم.