السجن في انتظارها.. مدونة صينيّة تأكل سمكة قرش "محميّة"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تخضع شخصية مؤثرة صينية للتحقيق من قبل الشرطة بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تحمص وتأكل سمكة قرش بيضاء كبيرة.

وأظهرت لقطات لمدوّنة الفيديو، المعروفة باسمها المستعار على الإنترنت تيزي، تناولها سمكة مفترسة، والتي أكدت الشرطة في مدينة نانتشونغ بوسط اصين يوم الأحد الماضي أنها بيضاء كبيرة.

وقالت تيزي؛ وهي تقطع قطعًا كبيرة من لحم القرش المشوي في مقطع فيديو نُشر في منتصف شهر يوليو الماضي: "قد تبدو شريرة، لكن لحمها طري جدًا حقًا".

وتخضع تيزي الآن لتحقيق الشرطة بعد أن صورت نفسها وهي تأكل سمكة قرش بيضاء كبيرة معرضة للخطر، وفق "ديلي ميل".

يذكر انه تم إدراج أسماك القرش البيضاء الكبيرة على أنها من الأنواع المعرضة للخطر من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، ما يعني أنها على بعد خطوة واحدة فقط قبل تصنيفها على أنها مهددة بالانقراض.

تعرضت مجموعات أسماك القرش، وهي بعض أهم الحيوانات المفترسة في قمة المحيطات، للتهديد على مدى العقود القليلة الماضية، وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو صيد الأسماك بالخيوط الطويلة والصيد بالزعانف.

في الصين، تم إدراجها على أنها محمية. ويمكن أن تؤدي الحيازة غير القانونية إلى عقوبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

كتب أحد المعلقين ردًا على القصة: "إنه لأمر مدهش أن يتمكن أحد مشاهير الإنترنت من أكل حيوان محمي أمام الملايين في وضح النهار!".