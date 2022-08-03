سلحفاة تشلّ حركة القطارات شرقي إنجلترا

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تسبب وجود سلحفاة جريحة على إحدى السكك الحديد بإعاقة حركة القطار في شرق إنجلترا لساعات عدة أول امس الاثنين، بحسب ما أعلنت شركة "غريتر أنغليا" للقطارات.

ونشرت "غريتر أنغليا" تغريدة على تويتر في منتصف يوم الاثنين أفادت فيها بأن "حيوانات على السكة في هارلينغ رود (شرق) تسببت بإغلاق الخط وقد يتم إلغاء أو تأجيل رحلات القطارات التي تمر عبر هذه المحطة".

وأوضحت راكبة أحد القطارات ديان أيكرز عبر تويتر أن "ثمة سلحفاة عملاقة على خط نورويتش لا تزال على قيد الحياة لكنها مصابة"، ونشرت صورة للسلحفاة بدت فيها آثار الجرح واضحة في أعلى قوقعتها، وفق ما نقلت قناة "دي دبليو".

أما آنا دبنهام، التي كانت أيضاً في قطار عالق، فنقلت عبر تغريدتها على تويتر المعلومات القليلة التي كانت تذاع ومفادها ما يأتي: "نعتذر عن التأخير لمدة 74 دقيقة في هذا القطار والعائد إلى وجود سلحفاة على السكة". وأضافت "سمعت بوضوح. ثمة سلحفاة تسببت الفوضى على السكة".

وكانت السلحفاة موجودة على خط السكك الحديد الذي يربط كامبريدج بنورويتش في شرق إنجلترا.

وأعلنت "غريتر أنغليا" قرابة الساعة 14.30 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) أن "السلحفاة المصابة أزيلت وأعيد فتح كل الخطوط"، مشيرةً إلى أن حركة المرور ستعود ببطء إلى طبيعتها.

وطمأنت شركة القطارات عبر الشبكة الاجتماعية إلى أن "فريقاً متخصصاً للرعاية تولى معالجة السلحفاة وأبلغ (الشركة) أنها ستتعافى تماماً".