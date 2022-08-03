«إغوانا» منقرضة تتكاثر مجدداً في جزر غالاباغوس

المصدر: كيتو - أ ف ب

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استطاعت إغوانا برية انقرضت قبل نحو قرن من إحدى جزر غالاباغوس، أن تتكاثر مجدداً بشكل طبيعي بعد إعادة إدراجها فيها، بحسب ما أعلنت وزارة البيئة الإكوادورية أمس.

وأشارت الوزارة إلى أن فريقاً تابعاً لأكاديمية العلوم في كاليفورنيا لاحظ بين سنتي 1903 و1906 انقراض زواحف من نوع كونولوفوس سوبكريستاتوس، وهي أحد أنواع الإغوانا البرية الثلاثة التي تعيش في الأرخبيل، من جزيرة سانتياغو بداية القرن العشرين.

وسنة 2019، أدخلت إدارة متنزه غالاباغوس الوطني أكثر من ثلاثة آلاف إغوانا أحضرتها من جزيرة قريبة لاستعادة النظام البيئي الطبيعي لسانتياغو الواقعة وسط الأرخبيل.

وتُعد جزر غالاباغوس الواقعة على بعد نحو 1000 كيلومتر من ساحل الإكوادور موطناً لنباتات وحيوانات فريدة ومدرجة ضمن التراث الطبيعي العالمي.