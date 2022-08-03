تغيّر المناخ سيؤدي لـ«الانقراض السادس»

المصدر: دبي - البيان

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وجد علماء في تقرير جديد أن نهاية العالم حتمية، ولكنها قد تستغرق وقتاً أطول مما كان محسوباً في السابق.

ومنذ تكوينها قبل نحو 4.5 مليارات سنة، تعرضت الأرض لخمسة انقراضات جماعية، حيث تم القضاء على نحو 75% من حياة الكوكب على مدى 2.8 مليون سنة. وأشهر أحداث الانقراض هذه كويكب Chicxulub العملاق الذي قضى على الديناصورات قبل 66 مليون عام. وكان الدمار الذي تسبب فيه الكويكب تاريخياً، إذ تم القضاء على 76% من الأنواع في العالم.

ولطالما حذر العلماء من أن الأرض على أبواب سادس حدث انقراض جماعي، إذ يتسبب تغير المناخ في تعريض مليارات الأنواع للانقراض، وحذر العلماء من أن ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 5.2 درجات مئوية فقط سيتسبب في الانقراض السادس.