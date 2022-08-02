"نينا بانّايا" ملكة جمال روسيا للسيدات المتزوجات 2022

المصدر: البيان

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فازت نينا بانّايا بلقب "ملكة جمال روسيا للسيدات المتزوجات-2022" بعد فوزها على 25 متسابقة.

وأشار القائمون على مسابقة "ملكة جمال السيدات" في روسيا هذا العام إلى أن الفائزة باللقب تبلغ من العمر 40 سنة، وهي أم لثلاثة أطفال أعمارهم 11 و15 و16 سنة، وصاحبة شركة دولية للأعمال الفندقية، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".

ووصل إلى نهائي مسابقة "ملكة جمال روسيا للسيدات المتزوجات" هذا العام 25 متسابقة، أصغرهن 21 عاما من مدينة روستوف، وأكبرهنّ عمرها 64 سنة من مدينة موسكو، وحصلت الفائزة باللقب على فرصة للتمثيل بمسلسل تلفزيوني ستشارك فيه الممثلة الروسية الشهيرة، أوليسيا جيليزنياك.

وتم تتويج الفائزة في المسابقة هذا العام خلال حفل جرى في موسكو، وبحضور عدد كبير من الشخصيات الفنية والمشاهير في عالم الموضة والجمال والأزياء.