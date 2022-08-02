العثور على طفل ميّت داخل غسالة ملابس

المصدر: البيان

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عثرت السلطات الأمريكية على طفل مفقود لساعات في مشهد مؤلم داخل غسالة الملابس.

وكان والدا الطفل بالتبني أبلغا عن فقدان الطفل في الساعة الخامسة تقريباً بعد أن اكتشفا اختفاءه.

وفي مقابلته مع الضباط، قال الأب إن تروي مويلر مفقود منذ الرابعة صباحاً، ثم بدأ الضباط عملية البحث والتفتيش، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

وفي الساعة السابعة وعشرون دقيقة تقريباً اكتشفت الشرطة الأمر الحزين، طفل في السابعة من العمر ميتاً داخل غسالة ملابس في مرآب المنزل.

وقامت الشرطة باعتقال الوالدين فوراً للتحقيق، واستدعت فرقة القتل إلى مكان الحادث.

وكانت الشرطة قامت بتفتيش الحي والأماكن القريبة، وعند عدم الوصول إلى نتيجة توجهت لتفتيش المنزل.

وقال ضابط الشرطة لإن الفتى كان بملابس كاملة عندما عُثر عليه، ولا يوجد ما يدل على أنه دخل إلى الآلة بنفسه أو وضعه أحد فيها.