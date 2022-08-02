ثلث شباب ألمانيا لا يعيشون في منزل آبائهم

المصدر: (فيسبادن ــ د ب أ)

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لم يعد نحو ثلث الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاماً في ألمانيا يعيشون في منزل والديهم.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أمس أن نحو 6.2 مليون شخص من هذه الفئة العمرية غادروا منزل الآباء العام الماضي، أي ما يعادل نحو 2.31 % من إجمالي هذه الفئة العمرية. وكان يبلغ عددهم قبل عشر سنوات 4. 2 مليون (5. 27 %).

وبحسب البيانات، لا يزال الذكور يستغرقون وقتاً أطول بقليل من الإناث عند الخروج من منزل الأسرة، حيث لم يعد 6.27 % من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 يعيشون في منزل العائلة، بينما بلغت النسبة بين الإناث 1. 35 %.