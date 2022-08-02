كلبة تصمد 40 يوماً بلا أكل ولا شرب

المصدر: (بنما ــ أ ف ب)

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بعدما أمضت الكلبة ميلي أربعين يوماً في حاوية فارغة بلا أكل ولا شرب عابرة من إسبانيا إلى بنما، باتت الكلبة تعمل في مطار بنما الدولي لرصد السلع الغذائية المحظورة.

بدأت رحلة ميلي في منتصف ديسمبر 2021 عندما غادرت الحاوية التي كانت الكلبة في داخلها الجزيرة الخضراء جنوب إسبانيا. وبعد عشرين يوماً، أُفرغت الحاوية في منطقة الموانئ بكولون في بنما.

واعتُقد أنّ الحاوية أُفرغت بالكامل، فوُضعت خارجاً تحت أشعة الشمس. وبعد عشرين يوماً فتح العمال الحاوية، فعثروا على الكلبة الصغيرة التي تبلغ نحو عام واحد، جائعةً وتعاني جفافاً.

وبعد خمسة أشهر من العثور عليها، أصبحت ميلي حالياً ضمن مجموعة من الكلاب تعمل في مطار توكومين الدولي في عاصمة بنما.